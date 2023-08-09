Скандалы в "Слуге народа": 10 нардепов, погоревших на взятках, коррупции и других скандалах

Некоторые нардепы потеряли мандат и находятся под следствием, кто-то сбежал за границу, а кто-то дальше спокойно ходит на работу в парламент.

Нардепы от "Слуги народа" все чаще попадают в скандалы с коррупцией, взятками и отдыхом за границей во время войны. Так, накануне на взятке попался нардеп из фракции "Слуга народа" Анатолий Гунько.

ТСН.ua собрал 10 скандалов со "слугами народа" из-за коррупции и путешествий за границу во время войны.

Взятка для полиции от Трухина

Напомним, в августе 2021 года тогдашний нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе двое детей. В феврале 2022 нардепа исключили из партии и через год – в феврале 2023 года Трухин написал заявление на сложение депутатских полномочий, что было поддержано парламентом.

Но вернемся к аварии. Так, журналисты публиковали в Сети кадры из нагрудной камеры полицейского, где видно, как Трухин на месте ДТП просит правоохранителей "отпустить" его "в лес" и обещает за это отблагодарить. Нардеп тоже отказывался от алкотеста.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Издание "Украинская правда" обнародовало видео ДТП с участием нардепа Трухина"

В феврале 2023 года Трухин признался, что предлагал полицейским взятку, чтобы покинуть место аварии. Политик пошел на сделку со следствием (именно по делу о взятке) и был обязан заплатить 6 млн грн в поддержку ВСУ и еще 68 тыс. грн – штрафа.

Фото с места ДТП с Александром Трухиным/Скриншот

Взятка для нардепа Кузьминых

В январе 2022 года правоохранители поймали на получении взятки нардепа от "Слуги народа" Сергей Кузьминых. Он получил 558 тыс. грн. за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

В феврале того же года сотрудники НАБУ и САП задержали Кузьминых, который находился в розыске, потому что скрывался от правоохранителей. Нардепу сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и взяли под стражу, однако впоследствии он вышел под залог почти в 50 тыс. грн.

В сентябре 2022 года правоохранители попытались лично вручить Кузьминых обвинительный акт по делу через окно автомобиля. Однако нардеп просто выбросил документы на асфальт и уехал с места происшествия. Дело политика все же направили в Высший антикоррупционный суд.

Народный депутат Сергей Кузьминых / Фото: УНИАН

Взятка для Трубицына и его бегство за границу

В феврале 2022 года НАБУ разоблачила депутата Киевсовета, члена партии "Слуга народа" Владислава Трубицына и еще пятерых человек на незаконной схеме о размещении точек сезонной передвижной торговли в Киеве. Речь идет о взятках за обеспечение победы в электронных торгах о праве размещения точек. Свои "услуги" участники оборудки оценили в 1,39 млн грн в год.

Суд взял Трубицына под стражу, однако политик вышел под залог, а в мае сбежал из Украины. Прокуратура инициировала объявление нардепа в международный розыск. В июле 2023 года НАБУ объявило Трубицына в розыск.

Нардеп Владислав Трубицын объявлен в розыск / Фото: НАБУ

Как выяснили журналисты, народный избранник смог уехать в Польшу, воспользовавшись письмом от начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Впоследствии в ССО сообщили, что это они выдали разрешение на выезд Трубицына на период с 28 января по 25 мая. Выезд мотивировался волонтерской деятельностью для обеспечения ССО "специальным оборудованием". Депутат так и не вернулся в Украину.

Взятка для Марченко, которую она выбросила через забор

В июле 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием народному депутату от "Слуги народа" Людмиле Марченко из-за торговли разрешениями на пересечение границы. По данным следствия, депутат вместе с помощницей оценили свои "услуги" в 5 300 дол.

Обоих правоохранители разоблачили прямо во время передачи помощницей взятки Марченко. Депутат выбросила полученные деньги через каменное ограждение своего имения и правоохранители зафиксировали это на видео.

Депутат Людмила Марченко выбросила полученную взятку через забор/Скриншот

После скандала членство Марченко во фракции "Слуга народа" приостановили и пообещали исключить из одноименной партии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Ряды народных избранников редеют! Причины и подробности самых громких скандалов"

Взятка для Гунька за "продажу" земли

8 августа СБУ поймала "на горячем" нардепа из фракции "Слуги народа" Анатолия Гунько, получившего первую часть взятки в 85 тыс. дол. за обещание бизнесмену обеспечить предоставление в возделывание государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Пришел человек и поставил". Нардепы "Слуг народа" попали во "взяточный" скандал

Обыски у нардепа Анатолия Гунько / Фото: СБУ

Элитный особняк Халимона

Журналист-расследователь Михаил Ткач в январе 2023 года сообщил, что нардеп от "Слуги народа" из Черниговщины, заместитель руководителя парламентской фракции Павел Халимон летом приобрел элитный особняк на Печерских холмах в Киеве. Однако зарегистрированной недвижимость была на Анастасию Николаевну Котеленец, которая ранее, в 2021 году, приобрела 45 земельных участков на Черниговщине общей площадью около 80 га.

По информации в договоре купли-продажи поместья, дом вместе с земельным участком площадью в 10 сотых якобы стоил 10 млн 300 тыс. грн. Хотя в объявлениях в Интернете схожие дома с аналогичной площадью стоят около 50-60 млн. грн.

Имение нардепа Павла Халимона

После скандала Халимон ушел с поста председателя Черниговской областной организации партии "Слуга народа". А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции.

Заграничные путешествия "слуг" во время войны

Тищенко в Таиланде

В январе 2023 года нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко попал в громкий скандал, ведь в разгар войны поехал в Таиланд якобы для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в королевстве Таиланд". Это произошло на фоне решения СБНО о выезде за границу депутатов и чиновников только на основании служебной командировки.

Нардеп Николай Тищенко в Таиланде / Фото: Facebook/Михаил Ткач

После возгорания скандала Тищенко обвинил СМИ в дискредитации Украины перед вьетнамскими и тайскими партнерами тем, что журналисты освещают его поездку в Таиланд.

После волны народного возмущения Тищенко исключили из парламентской фракции "Слуга народа" и уволили с должности замглавы фракции. Однако политик до сих пор остается народным депутатом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: "Докупался! Нардепа Николая Тищенко выгнали из партии "Слуга народа"

Аристов на Мальдивах

В июле 2023 года журналисты узнали об отдыхе на Мальдивах нардепа из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова в дорогой 5-звездочной гостинице Waldorf Astoria Maldives.

Также читайте Арахамия заявил, что в Раде не знали о поездке Аристова на Мальдивы

Нардеп сначала выехал в Польшу якобы для служебной командировки и открыл там больничный, в правдивости которого усомнились правоохранители. Они провели у Аристова обыски, а прокуратура открыла дело о внесении ложных данных в документы для выезда за границу.

После скандала Аристов сложил депутатский мандат и суд избрал для нардепа меру пресечения по делу в виде личного обязательства.

Ценные покупки жены Торохтия и его отдых за границей

В июне 2023 года журналисты узнали, что жена нардепа от "Слуги народа" Богдана Торохтия во время войны приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQS за 7 млн грн. А сам нардеп уезжал на море за границу во время войны.

Также сообщалось, что жена Торохтия приобрела квартиру и помещение в болгарском курортном городе Несебр. Кроме того, женщина купила квартиру еще и в центре Киева.

Арахамия сообщил, что Торохтия планируют исключить из фракции "Слуга народа".

Нардеп Богдан Торохтий с женой Алиной Левченко / Фото: bihus.info

Бегство из страны Холодова

В конце июля журналисты обратили внимание, что нардеп от партии "Слуга народа" Андрей Холодов уже больше полугода не появляется на заседаниях парламента, ведь еще в январе 2023 года уехал за пределы Украины.

В аппарате Верховной Рады сообщили, что в этом году отпуска Холодову не предоставлялись и командировки за границу тоже не оформлялись.

По информации расследователей, Холодов находится с семьей на Кипре, где у него есть семейное имение. Политик также строит семейный бизнес за рубежом: его жена стала совладелицей салона красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене.

Семейное имение депутата Андрея Холодова на Кипре / Фото: Telegram / Схемы

В начале августа Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. Причиной этого решения указал: "Не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады".

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