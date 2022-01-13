"Сказал — и все выстроились в ряд": Данилов рассказал, спорит ли СНБО с президентом

"Сказал — и все выстроились в ряд": Данилов рассказал, спорит ли СНБО с президентом

Данилов подчеркнул, что СНБО это коллегиальный орган, поэтому там всегда есть дискуссия.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о специфике принятия решений на заседаниях СНБО.

Об этом Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".

Секретарь СНБО не согласился с тезисом журналиста о том, что Зеленский не любит, когда подчиненные говорят ему "нет".

"Лично у меня президент не просит ничего такого, на что я бы ему сказал "нет". У президента всегда серьезная государственная позиция", — заверил Данилов.

По его словам, на заседаниях СНБО каждый может сказать Зеленскому свое мнение.

"Мы рассматривали вопрос, он не был под указ, а был под протокольным поручением. Началась дискуссия и крайний выступал Стефанчук.

Стефанчук говорит: "Друзья, я считаю, что так и так". У Владимира Александровича было другое мнение, но он подумал и говорит: "о, давайте разберемся, глава Верховной Рады говорит правильное дело", — рассказывает секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что СНБО это коллегиальный орган, поэтому там всегда есть дискуссия.

Ранее Алексей Данилов рассказал, как Украина узнала о коронавирусе.

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