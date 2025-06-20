НАТО радует Украину тщетными надеждами — Foreign Affairs / © unsplash.com

Реклама

Украина нуждается в реальном плане безопасности, а не годах ожидания приглашения в НАТО. Ведь во время полномасштабной войны РФ против Украины страны-члены Альянса продемонстрировали свою позицию — они не пойдут на прямое столкновение с Российской Федерацией.

Об этом пишет профессор международных отношений в Джорджтаунском университете, старший исследователь в Совете по международным отношениям США Чарльз Купчан в Foreign Affairs.

По мнению Купчана, предоставление Украине «пустых» обещаний по поводу членства в НАТО без возможности их выполнения лишь ослабляет Киев и порождает фальшивые ожидания.

Реклама

«Если Украина после вступления столкнется с агрессией, НАТО окажется в ловушке: идти войной — путь к Третьей мировой, а нет — потерять доверие и собственную целостность», — считает эксперт.

Годы пустых обещаний не помогли Киеву и мира не принесли.

Стратегия «пустых» обещаний

Возглавив США, президент Трамп пообещал «окончить войну в Украине за 24 часа», но дипломатические усилия потерпели фиаско.

«Зато у Трампа появилась правильная стратегическая идея: время исключить вступление Украины в НАТО из повестки дня. Министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул в феврале, что „США не считают членство Украины в НАТО реалистичным результатом какого-либо соглашения“. в 2022 году», — пишет аналитик.

Реклама

Реальность членства Украины в НАТО

«Украина внесла стремление вступления в НАТО в свою Конституцию в 2019 году. Но с 2022-го Россия начала полномасштабное вторжение, а НАТО ограничилось поставкой вооружения, без ввода собственных войск», — пишет Чарльз Купчан.

Он отметил, что на фоне заявлений саммита 2023-2024 годов о необратимости украинского пути в НАТО, никто не озвучил четких критериев или сроков.

Таким образом Альянс НАТО показал, что не пойдет на прямую войну с РФ ради Украины.

По мнению эксперта, Киеву следует честно сказать «нет» относительно его членства в НАТО, чтобы украинцы сориентировались и концентрировались на реалистичных альтернативах. А они есть.

Реклама

Мощная военная, техническая и разведывательная поддержка;

двусторонние соглашения о безопасности;

продвижение вступление в ЕС — с его статьей 42.7, предусматривающей оборону и «без прямого вызова России»;

заключение крепкого перемирия на 80% территории Украины, направленного на будущие продвижения, когда будут менять власть в России.

Купчан предлагает предоставить Украине правдивую информацию — без иллюзий относительно НАТО, но с реальным планом безопасности через поддержку США, ЕС и двусторонние ликвидные соглашения. Так удастся построить не просто эфемерную военную безопасность, а устойчивый фундамент для реформ и будущей интеграции в Евросоюз.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин хотя и верит в медленную победу в войне на Украине, но экономика РФ не выдержит затяжных боевых действий. Об этом идет речь в материале американского Института изучения войны.

По оценке ISW, план Кремля основывается на предположениях, что украинские войска не смогут вернуть важные территории, а российская армия будет сохранять наступательный потенциал, несмотря на потери.

Аналитики озвучили, почему Путин игнорирует план Трампа по прекращению огня.

Реклама

Читайте также: