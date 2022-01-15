"Скажу без хвастовства": Лукашенко заявил, что операцию ОДКБ в Казахстане разработал он и Путин

"Скажу без хвастовства": Лукашенко заявил, что операцию ОДКБ в Казахстане разработал он и Путин

По его словам, на это им понадобился час.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что операцию ОДКБ в Казахстане разработал он и Путин.

Об этом он сказал 15 января, выступая перед белорусскими военными, вернувшимися из "миротворческой миссии", сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

"...Скажу без хвастовства. Вся эта операция была разработана двумя президентами (Беларуси и России) в течение часа... Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - заявил Лукашенко.

Следует отметить, что накануне миротворческие контингенты из России, Армении, Беларуси и Таджикистана вылетели из Казахстана и вернулись на родину. Кроме того, в пункт постоянной дислокации вернулись миротворцы из Кыргызстана. Ожидается, что возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации завершится к 19 января.

Напомним, в начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на сжиженный газ, на фоне которых президент страны Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

Военные Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), переброшенные странами 6 января для подавления протестов в Казахстане, 13 января приступили к выводу сил и передаче важных объектов местным правоохранительным органам. Предварительно на вывод "миротворцев" понадобится 10 дней.

Как сообщалось, Путин доволен действиями ОДКБ в Казахстане.

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