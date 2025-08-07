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"Скажу через несколько недель": Трамп не уверен, что Путин его не обманывает
Президент США Дональд Трамп затруднился четко ответить, не водит ли его за нос Владимир Путин после переговоров со спецпосланником.
Президент США Дональд Трамп не смог дать четкого ответа на вопросы журналистов по поводу искренности намерений российского диктатора Владимира Путина после последних переговоров с участием американского спецпосланника.
Во время пресс-конференции в Белом доме у Трампа поинтересовались, что дает ему уверенность, что на этот раз Путин не водит его за нос.
"Пока что не могу ответить на этот вопрос, скажу вам через несколько недель, возможно, и раньше", - ответил президент США, уклончиво прокомментировав ситуацию.
Таким образом, остается открытым вопрос доверия к Кремлю и перспектив дальнейших переговоров между Вашингтоном и Москвой.
Также Дональд Трамп подчеркнул, что нынешние российско-американские контакты с участием спецпосланника Стива Виткоффа нельзя назвать прорывом, поскольку речь идет о постепенной работе.
В Кремле назвали встречу между Виткоффом и Путиным "конструктивной и полезной".
«Путин передал Соединенным Штатам некоторые сигналы по украинскому вопросу. Соответствующие сигналы были также получены от президента Трампа», — сообщали пропагандисты ТАСС о результатах встречи.
Кремль заявил, что обнародует больше информации об оговоренном материале после того, как Виткофф доложит Трампу.
Президент Украины Владимир Зеленский, разговаривавший с Трампом после встречи Виткоффа и Путина, сказал, что "кажется, что Россия сейчас больше склоняется к прекращению огня".
"Давление на Россию работает. Но главное, чтобы они не обманывали нас в деталях. Ни нас, ни Соединенные Штаты", - сказал украинский лидер в своем обращении в среду, 6 августа.
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что объявление о применении санкций против России будет сделано после обсуждений, позже в среду, 6 августа.