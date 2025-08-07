"Скажу через несколько недель": Трамп не уверен, что Путин его не обманывает

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не смог дать четкого ответа на вопросы журналистов по поводу искренности намерений российского диктатора Владимира Путина после последних переговоров с участием американского спецпосланника.

Во время пресс-конференции в Белом доме у Трампа поинтересовались, что дает ему уверенность, что на этот раз Путин не водит его за нос.

"Пока что не могу ответить на этот вопрос, скажу вам через несколько недель, возможно, и раньше", - ответил президент США, уклончиво прокомментировав ситуацию.

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Таким образом, остается открытым вопрос доверия к Кремлю и перспектив дальнейших переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Также Дональд Трамп подчеркнул, что нынешние российско-американские контакты с участием спецпосланника Стива Виткоффа нельзя назвать прорывом, поскольку речь идет о постепенной работе.

В Кремле назвали встречу между Виткоффом и Путиным "конструктивной и полезной".

«Путин передал Соединенным Штатам некоторые сигналы по украинскому вопросу. Соответствующие сигналы были также получены от президента Трампа», — сообщали пропагандисты ТАСС о результатах встречи.

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Кремль заявил, что обнародует больше информации об оговоренном материале после того, как Виткофф доложит Трампу.

Президент Украины Владимир Зеленский, разговаривавший с Трампом после встречи Виткоффа и Путина, сказал, что "кажется, что Россия сейчас больше склоняется к прекращению огня".

"Давление на Россию работает. Но главное, чтобы они не обманывали нас в деталях. Ни нас, ни Соединенные Штаты", - сказал украинский лидер в своем обращении в среду, 6 августа.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что объявление о применении санкций против России будет сделано после обсуждений, позже в среду, 6 августа.