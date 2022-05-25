"Скажу честно": Зеленский рассказал, устраивает ли Украину политика Китая

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о политике Китая, который решил быть в стороне от российско-украинской войны.

Украину устраивает политика Китая, его статус-кво.

Об этом сегодня, 25 мая, сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая через видеосвязь на "Украинском сниданке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я думаю, что Китай избрал политику быть в стороне на сегодняшний момент. Я считаю, что Украину устраивает именно эта политика. Это лучше, чем помогать РФ, в любом случае", — сказал он.

Зеленский выразил надежду, что "за спиной Китай не будет проводить другую политику".

"Нас устраивает этот статус-кво, скажу честно. Я не вижу пока шагов, которые Китай предпринимал бы против Украины", — сказал президент.

Также он отметил, что и не видит поддержки со стороны КНР.

По его мнению, "Китаю не хватает других отношений с США". "Думаю, США могут влиять на отношения с Китаем, и потом все это будет влиять на Россию", — сказал президент Украины.

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