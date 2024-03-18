"Сказка с Путиным в главной роли": глава МИД Чехии прокомментировал "выборы" в РФ

Результаты так называемых "выборов" в России, на которых снова переизбрали диктатора Владимира Путина, никого не удивляют. Ведь этот фарс проходит уже много лет.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает Укринформ.

"Да российская сказка о выборах с Владимиром Путиным в главной роли происходит в России уже несколько лет и никого не удивляет", — подчеркнул глава чешского МИД.

Дипломат назвал абсолютным нарушением международного права "выборы", проведенные на временно захваченных РФ территориях Украины.

К слову,соцсети Х министр также отреагировал на "выборы" в РФ, назвав их "фарс и пародия".

"Именно президентские выборы в России показали, как нынешний режим подавляет гражданское общество, независимые СМИ и оппозицию. Даже во время выборов Россия не сторонилась нарушать суверенитет Украины. Я верю, что однажды россияне будут голосовать свободно и демократически", — говорится в сообщении руководителя. МИД Чехии.

Напомним, в РФ диктатор Владимир Путин переизбран на новый президентский срок. На президентских "выборах" "фюрер" набрал 87,29% голосов.

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