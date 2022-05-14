"Сколько будет нужно": министры G7 пообещали Украине оружие, а России – изоляцию

"Сколько будет нужно": министры G7 пообещали Украине оружие, а России – изоляцию

Главы МИД стран G7 пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжить поставки оружия Украине и работать над уменьшением вызванной войной глобальной нехватки продовольствия.

Министры иностранных дел из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и ЕС также пообещали продолжать военную и оборонную помощь Украине, "сколько будет нужно".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министров после встречи на курорте Вайссенхаус на Балтийском море.

"Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась изменить с помощью военной агрессии, и будем поддерживать наше участие в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", — заявили министры.

Дипломаты также заверили, что будут бороться с российской дезинформацией, которая имеет целью обвинить Запад в проблемах поставки продовольствия по всему миру из-за экономических санкций против РФ. При этом министры призвали Китай не помогать России и не оправдывать войну.

Представители G7 считают, что ключ к усилению давления на Россию – запрет или поэтапный отказ от закупки нефти странами-членами ЕС, которые на следующей неделе должны достигнуть соглашения по этому вопросу. Дипломаты заметили – даже если Венгрия и дальше будет выступать против нефтяного эмбарго.

"Мы будем ускорять наши усилия, чтобы уменьшить и прекратить зависимость от российских поставок энергоносителей как можно скорее, опираясь на обязательства G7 по постепенному прекращению или запрету импорта российского угля и нефти", – говорится в заявлении.

Главы МИД также раскритиковали Беларусь за ее позицию по поводу войны, пишет AFP.

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"Призываем Беларусь прекратить облегчать агрессию России и соблюдать свои международные обязательства", – говорится в заявлении.

Напомним, ЕС до сих пор пытается согласовать введение поэтапного эмбарго на российскую нефть, являющееся частью шестого пакета санкций. Несмотря на обеспокоенность поставками в Восточную Европу, соглашение могут заключить до конца мая.

О чем говорили министры иностранных дел на встрече "Большой семерки"

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