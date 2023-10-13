Сколько будет продолжаться война в Украине и от чего это зависит: Мусиенко назвал факторы

Есть ряд факторов, от которых будет зависеть продолжительность войны с Россией, но уж точно понятно – это долгая война на истощение и украинцы должны это осознать.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в Facebook.

РФ хочет переждать

"Враг четко задекларировал свои намерения – он стремится переждать, когда на Западе что-то изменится. И попытаться обессилить Украину и наших союзников, чтобы мы были склонны к определенным компромиссам", – говорит эксперт.

По его словам, Украина должна ставить цель пережить врага и измотать его до той точки, когда сможет диктовать свои условия.

Что для этого нужно

"Однако здесь нужен гибкий и прагматический подход. Когда нужно мы обороняемся и выдаем феноменальные показатели по уничтоженной вражеской технике. Когда нужно – ведем наступательные действия. И война носит комбинированный характер", – пояснил Мусиенко.

Еще один важный фактор продолжительности войны – международная ситуация в мире

По мнению эксперта, тенденция распространения определенных конфликтов, как сейчас происходит с войной в Израиле, может набирать обороты.

"Цель России, Северной Кореи, Ирана и Китая в "белых перчатках", который не берет на себя грязную работу, в том, чтобы разъединять Запад как единое целое", – отметил Мусиенко.

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