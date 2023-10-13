Сколько будет продолжаться война в Украине и от чего это зависит: Мусиенко назвал факторы

По словам эксперта, РФ стремится дождаться, пока Запад перестанет поддерживать Украину.
Есть ряд факторов, от которых будет зависеть продолжительность войны с Россией, но уж точно понятно – это долгая война на истощение и украинцы должны это осознать.
Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в Facebook.
РФ хочет переждать
"Враг четко задекларировал свои намерения – он стремится переждать, когда на Западе что-то изменится. И попытаться обессилить Украину и наших союзников, чтобы мы были склонны к определенным компромиссам", – говорит эксперт.
По его словам, Украина должна ставить цель пережить врага и измотать его до той точки, когда сможет диктовать свои условия.
Что для этого нужно
"Однако здесь нужен гибкий и прагматический подход. Когда нужно мы обороняемся и выдаем феноменальные показатели по уничтоженной вражеской технике. Когда нужно – ведем наступательные действия. И война носит комбинированный характер", – пояснил Мусиенко.
Еще один важный фактор продолжительности войны – международная ситуация в мире
По мнению эксперта, тенденция распространения определенных конфликтов, как сейчас происходит с войной в Израиле, может набирать обороты.
"Цель России, Северной Кореи, Ирана и Китая в "белых перчатках", который не берет на себя грязную работу, в том, чтобы разъединять Запад как единое целое", – отметил Мусиенко.
Также важно:
- Какова будет геополитическая обстановка, и за какие рамки выйдут потрясения и распространения различных конфликтов.
- Будет ли желание у Китая и США договориться, или их конкуренция будет продолжаться и искать выходы в таких как сегодня войнах и конфликтах.
- Получит ли Москва поддержку от Пекина в войне против Украины.
Угроза затяжной войны: что известно
Ранее израильский военный эксперт Давид Гендельман заявил, что если ВСУ не выйдут к Азовому морю во время этого контрнаступления, то Украину может ожидать долгая война истощения.По словам американского военного аналитика Майкла Кофмана из Фонда Карнеги, страны Запада пришли к выводу, что война РФ против Украины будет долгой и ее не получится завершить благодаря одному контрнаступлению.
Издание The Economist тоже посоветовало Украине готовиться к войне на истощение.
Украинский волонтер и эксведущий Сергей Притула заявил, что его фонд ориентируется на то, что война не закончится и в 2024 году.
Военный эксперт Сергей Грабский считает, что война может продолжаться до 2025 года и даже дольше.