Сколько будет продолжаться война: Зеленский рассказал о данных разведок

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Российский диктатор Путин не хочет мира и зависим от войны. Поэтому он будет затягивать войну и намерен соглашаться на мирные инициативы США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в рамках Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.

«У нашей разведки, у разведок наших партнеров есть вся информация, что Россия в дальнейшем будет затягивать эту войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня», — говорит Зеленский.

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Именно поэтому он призвал ужесточить санкции против РФ, ведь вынудить агрессора к миру можно только силой.

«Путин зависим от войны и убийств, и его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной. Этому было посвящено большинство встреч (в Риме — Ред.)», — резюмировал президент.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, чего добивается Путин атаками по Украине