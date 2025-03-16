Сколько будут продолжаться боевые действия в Украине: прогноз британского дипломата

Боевые действия в Украине могут продолжаться еще один год, поскольку мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом, затягиваются.

Такое предположение сделал британский дипломат в отставке лорд Питер Рикеттс в комментарии Sky News.

"Существует достаточно высокая вероятность того, что прекращение огня, даже если оно будет достигнуто, не продлится долго, и в течение следующего года или около того мы можем наблюдать продолжение боевых действий", — сказал он.

По словам дипломата, американский президент Дональд Трамп недостаточно давит на российского президента Владимира Путина, чтобы добиться мирного урегулирования.

"Если Трамп не будет готов это сделать, я боюсь, что это может затянуться еще на время. Я надеюсь, что нет, но я боюсь именно этого", — сказал Питер Рикеттс.

Он отметил, что в случае, если Дональд Трамп не убедит Путина прекратить войну и не станет оказывать большую военную помощь Украине, война может закончиться из-за других факторов, в частности из-за слабости российской экономики.

Питер Риккетс отметил, что лучшим возможным финалом войны в Украине станет сохранение ее независимости и возможность присоединиться к НАТО. Однако он выразил сомнение в реалистичности возвращения всех оккупированных Россией территорий.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что имеет рычаги влияния на кремлевского главу Владимира Путина, но пока не хочет их применять.

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