Сколько будут стоить Украине выборы и кто за них заплатит: в Раде ответили
Следующие выборы могут стать самыми дорогими в истории Украины, однако в Раде надеются на западных партнеров.
Проведение выборов может стоить Украине более 10 млрд грн.
Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, передают Новини.LIVE.
По словам Корниенко, организация выборов в нынешних условиях будет стоить гораздо дороже, чем раньше.
«(Речь идет о…) миллиардах гривен. Обычные выборы обходились в 2-3 миллиарда. По ценам 2019-2020 годов. Сейчас речь идет о миллиардах гривен, возможно, больше десяти. И партнеры должны полностью обеспечивать это», — сказал вице-спикер парламента.
Ранее президент Зеленский заявил, что готов к выборам во время войны, но при условии.
Также президент назвал вероятные сроки проведения в Украине выборов и референдума и заявил, что поддерживает голосование через «Дію» на выборах.