Сколько будут стоить Украине выборы и кто за них заплатит: в Раде ответили

Сколько миллиардов будут стоить Украине первые послевоенные выборы и где деньги возьмут

Проведение выборов может стоить Украине более 10 млрд грн.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, передают Новини.LIVE.

По словам Корниенко, организация выборов в нынешних условиях будет стоить гораздо дороже, чем раньше.

«(Речь идет о…) миллиардах гривен. Обычные выборы обходились в 2-3 миллиарда. По ценам 2019-2020 годов. Сейчас речь идет о миллиардах гривен, возможно, больше десяти. И партнеры должны полностью обеспечивать это», — сказал вице-спикер парламента.

