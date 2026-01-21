ТСН в социальных сетях

Политика
426
1 мин

Сколько будут стоить Украине выборы и кто за них заплатит: в Раде ответили

Следующие выборы могут стать самыми дорогими в истории Украины, однако в Раде надеются на западных партнеров.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Сколько миллиардов будут стоить Украине первые послевоенные выборы и где деньги возьмут

Проведение выборов может стоить Украине более 10 млрд грн.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, передают Новини.LIVE.

По словам Корниенко, организация выборов в нынешних условиях будет стоить гораздо дороже, чем раньше.

«(Речь идет о…) миллиардах гривен. Обычные выборы обходились в 2-3 миллиарда. По ценам 2019-2020 годов. Сейчас речь идет о миллиардах гривен, возможно, больше десяти. И партнеры должны полностью обеспечивать это», — сказал вице-спикер парламента.

Ранее президент Зеленский заявил, что готов к выборам во время войны, но при условии.

Также президент назвал вероятные сроки проведения в Украине выборов и референдума и заявил, что поддерживает голосование через «Дію» на выборах.

426
