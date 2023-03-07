Сколько бы ни продолжались бои: в Госдепе убеждены, что Россию в любом случае ждет поражение

Россия все равно терпит стратегическое поражение в развязанной ею войне.

РФ в любом случае ожидает поражение.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

"Было четко понятно с первых часов вторжения РФ в Украину, что если бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом России", — отметил Прайс.

По его словам, украинцы с начала войны показали, что российский диктатор Владимир Путин не достигнет ни одной цели, задекларированной в момент вторжения, что ему не удастся свергнуть правительство в Киеве, не удастся покорить украинский народ и лишить его идентичности.

«Украинцы продемонстрировали, что они в состоянии не только противостоять наступлению российских войск, но и вернуть территорию, которую они отобрали. Это не изменится», – резюмировал представитель Государственного департамента США.

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Напомним, ранее сообщалось, что США и Италия обсуждают передачу Украине ПВО SAMP-T: может сбивать крылатые ракеты и самолеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что США отказываются давать Украине танки Abrams из-за их технических характеристик.

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