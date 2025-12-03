Сколько денег ЕС даст Украине: фон дер Ляйен раскрыла план финансирования на 2 года

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Европейский Союз хочет предоставить Украине 90 млрд евро в течение ближайших двух лет, что составляет две трети от общих финансовых потребностей государства. Средства планируют привлечь через заимствования на внутренних рынках и использование денежных остатков из замороженных активов России в рамках «репарационного кредита».

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Guardian.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС стремится помочь украинцам и «вооружить их средствами для самозащиты и вести мирные переговоры с позиции силы».

Она подчеркнула, что «поскольку давление — это единственный язык, на который реагирует Кремль, мы можем его усилить. Мы должны увеличить расходы войны для Путина из-за его агрессии, и сегодняшнее предложение дает нам для этого возможности».

Финансирование плана предполагается через заимствования Евросоюза на финансовых рынках и использование денежных остатков из замороженных российских активов в ЕС.

«Мы предлагаем охватить все финансовые учреждения, которые накопили такие денежные остатки, и эти учреждения должны перевести наличные в механизм „репарационного кредита“. Другими словами, мы берем эти денежные остатки, предоставляем их Украине как заем, и Украина должна вернуть этот заем, если и когда Россия будет платить репарации», — пояснила президент ЕК.

Она уточнила, что средства планируется направлять «преимущественно» на производство и закупку военной поддержки для Украины в Европе и странах Европейской экономической зоны, допуская периодические закупки «извне».

Комментируя позицию Бельгии, которая продолжает высказывать предостережения относительно плана, фон дер Ляйен отметила, что комиссия «очень внимательно» изучила опасения страны и «учла почти все из них». Она добавила, что будут введены «очень строгие гарантии», чтобы обеспечить надлежащее использование средств и защитить Бельгию от возможных судебных рисков.

На вопрос о предостережениях бельгийской стороны руководительница Еврокомиссии ответила, что консультации будут продолжаться, но в целом предложение минимизирует большинство рисков благодаря более широкому применению механизмов и совершенствованию принципов распределения бремени.

Фон дер Ляйен также предположила, что план может быть принят даже без поддержки Бельгии, поскольку для решения достаточно квалифицированного большинства.

Она сообщила, что ЕС проинформировал администрацию США о предложении, и «реакция была положительной». Кроме того, другие страны, которые «заморозили» российские активы, также могут присоединиться к предложенной правовой модели.

«Мы настроены на длительную поддержку Украины, поскольку Россия имеет все возможности для затягивания войны и пока не готова, например, сесть за стол переговоров, который постоянно предлагает президент Зеленский. Поэтому это очень четкий сигнал и для России, что затягивание войны с их стороны имеет высокую цену», — цитирует издание президента Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен уточнила, что общий объем замороженных российских активов составляет 210 млрд евро, тогда как потребности Украины на 2026-2027 годы комиссия оценила в 137 млрд евро. Поскольку ЕС планирует профинансировать две трети этой суммы, необходимые 90 млрд евро будут привлечены через оба механизма, а не только через «репарационный кредит».

Напомним, 3 декабря Еврокомиссия официально представила пакет предложений для обеспечения долгосрочной финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы. Брюссель предлагает два механизма финансирования: заимствования ЕС на внешних рынках под гарантии бюджета, и репарационный кредит, который позволяет занимать остатки средств из замороженных активов российского Центробанка. Ожидается, что лидеры ЕС утвердят этот план на саммите 18-19 декабря.