Украине нужно 115 млрд евро на 2027 год, чтобы выстоять — Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Украине нужно не менее 115 миллиардов евро на следующий год, чтобы выстоять в войне с Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

Реклама

По его словам, украинская сторона активно работает с западными коллегами, чтобы обеспечить Украине необходимые финансы.

Реклама

«Украине нужно на следующий год минимум 115 миллиардов евро, чтобы выстоять. 45 миллиардов у нас было благодаря прошлогоднему решению Европейского Союза о поддержке на два года по 45 миллиардов. Недавно мы договорились о дополнительных деньгах — дополнительных 45 миллиардах. То есть, на следующий год мы понимаем, что Украина получит 90 миллиардов евро. Еврокомиссия уже представила путь, как это обеспечить, и мы сейчас работаем, чтобы Евросоюз поддержал это», — говорит глава государства.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на указанную помощь, Украине нужно еще 25 миллиардов евро.

«25 миллиардов нужно найти. Это нормальная задача. 25 — не 115, но все равно большие деньги, все равно вызов. Я уверен, что мы эту задачу выполним», — заверил он.

Ранее эксперт подсчитал, сколько Украина тратит на войну каждый день и как долго продержится без Запада.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров