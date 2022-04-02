Сколько денег тратит Украина в месяц войны: в Минфине назвали сумму

Зеленский собрал совещание, где обсудили финансирование расходов государства, в частности, собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров.
По подсчетам Министерства финансов, в месяц военных действий Украина тратит примерно 10 млрд дол.
Об этом шла речь на совещании президента Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса главы государства и Кабмина, сообщили в пресс-службе ОП.
Участники совещания обсудили состояние украинской экономики на втором месяце сопротивления российскому вторжению и рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.
Среди тем совещания были и источники финансирования расходов, в частности, собственные налоговые поступления и пособия международных партнеров Украины. В этом же контексте участники затронули перспективу перехода на упрощенную систему налогообложения, которая запланирована на апрель.
"Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией", – говорится в сообщении.
Напомним, у украинцев появилась возможность предоставить информацию о разрушенном войной имуществе на портале и в приложении "Дия".
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