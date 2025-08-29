ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1274
Время на прочтение
1 мин

Сколько еще будет продолжаться война в Украине: Мерц ответил

По мнению канцлера Германии, союзникам Украины следует готовиться к длительной войне.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц / © Associated Press

Война России против Украины может затянуться на «много месяцев» и к этому нужно быть готовыми.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью изданию Le Figaro.

По мнению Мерца, союзники Украины готовы и дальше оказывать помощь Киеву. Он также подчеркнул, что сохранение «коалиции решительных» является одним из ключевых приоритетов для Франции и Германии.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ближайшее время не будет.

Он считает невозможной встречу российского и украинского лидеров после массированной атаки на столицу Украины в ночь на 28 августа. Он назвал воздушный удар по Киеву «беспрецедентным».

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему большая буферная зона не имеет смысла.

Дата публикации
Количество просмотров
1274
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie