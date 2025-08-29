- Дата публикации
Сколько еще будет продолжаться война в Украине: Мерц ответил
По мнению канцлера Германии, союзникам Украины следует готовиться к длительной войне.
Война России против Украины может затянуться на «много месяцев» и к этому нужно быть готовыми.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью изданию Le Figaro.
По мнению Мерца, союзники Украины готовы и дальше оказывать помощь Киеву. Он также подчеркнул, что сохранение «коалиции решительных» является одним из ключевых приоритетов для Франции и Германии.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ближайшее время не будет.
Он считает невозможной встречу российского и украинского лидеров после массированной атаки на столицу Украины в ночь на 28 августа. Он назвал воздушный удар по Киеву «беспрецедентным».
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему большая буферная зона не имеет смысла.