Сколько еще будет продолжаться война в Украине: Мерц ответил

Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Война России против Украины может затянуться на «много месяцев» и к этому нужно быть готовыми.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью изданию Le Figaro.

По мнению Мерца, союзники Украины готовы и дальше оказывать помощь Киеву. Он также подчеркнул, что сохранение «коалиции решительных» является одним из ключевых приоритетов для Франции и Германии.

Реклама

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ближайшее время не будет.

Он считает невозможной встречу российского и украинского лидеров после массированной атаки на столицу Украины в ночь на 28 августа. Он назвал воздушный удар по Киеву «беспрецедентным».

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему большая буферная зона не имеет смысла.