Сколько еще доказательств нужно: Зеленский призвал мир признать РФ государством-террористом

Зеленский подчеркнул, что преступление в Оленовке должно стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом.
Президент Владимир Зеленский рассказал о своей деятельности на международной арене. В частности, президент провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.
Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 2 августа.
Ключевой темой переговоров со Столтенбергом он назвал оборонную поддержку Украины. Зеленский убежден, что взаимодействие между Украиной и НАТО следует усиливать постоянно ради общих интересов обеих сторон.
Министра иностранных дел Польши Збигневу Рау, который был по визиту в Киев, президент поблагодарил за поддержку.
В переговорах со Столтенбергом и Рау президент уделил особое внимание вопросу о наших военнопленных, удерживаемых Россией. В частности, это относится и к российскому теракту в Оленовке.
Зеленский подчеркнул, что это преступление должно стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом.
"Что еще нужно для этого? Разве это недостаточно жестокий и очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах мира были приняты соответствующие решения по признанию России государством-террористом?", — подытожил он.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе и оружии, чтобы "остановить эту орду".
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