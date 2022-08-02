Сколько еще доказательств нужно: Зеленский призвал мир признать РФ государством-террористом

Зеленский подчеркнул, что преступление в Оленовке должно стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом.

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей деятельности на международной арене. В частности, президент провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 2 августа.

Ключевой темой переговоров со Столтенбергом он назвал оборонную поддержку Украины. Зеленский убежден, что взаимодействие между Украиной и НАТО следует усиливать постоянно ради общих интересов обеих сторон.

Министра иностранных дел Польши Збигневу Рау, который был по визиту в Киев, президент поблагодарил за поддержку.

В переговорах со Столтенбергом и Рау президент уделил особое внимание вопросу о наших военнопленных, удерживаемых Россией. В частности, это относится и к российскому теракту в Оленовке.

Зеленский подчеркнул, что это преступление должно стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом.

"Что еще нужно для этого? Разве это недостаточно жестокий и очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах мира были приняты соответствующие решения по признанию России государством-террористом?", — подытожил он.