Сколько готова воевать РФ и что думает Путин о мирном плане: главные заявления диктатора

Диктатор Путин / © Associated Press

На фоне закулисного переговорного процесса о предстоящем мирном договоре российский диктатор Путин снова «вышел в люди» и сделал ряд важных заявлений о войне в Украине.

ТСН.ua тезисно собрал важнейшие заявления российского диктатора и объяснил, что они означают для Украины.

Будет воевать «до последнего украинца»

Путин заявил, что Россия согласится на прекращение боевых действий, если Украина покинет территории, которые считает Кремль своими. Очевидно, речь идет о частях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

«Войска Украины если уйдут с занимаемых территорий, тогда мы прекратим боевые действия, не пойдут — добьемся военным путем. Количество, скажем, возвращаемых территорий увеличивается, темп увеличивается», — отметил Путин.

В то же время он цинично заявил, что воевать «до последнего украинца» планирует не он, а Запад.

«В принципе, мы готовы на это (воевать „до последнего украинца“ — Ред.).

Что диктатор думает о мирном договоре

Глава Кремля заверил, что «никаких» проектов мирного договора по Украине якобы не было, а был только «набор вопросов» для обсуждения.

«О проекте договора: проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и окончательно сформулировать», — заявил он.

По словам Путина, перечень возможных договоренностей по 28 пунктам появился после его переговоров с Трампом на Аляске.

Он заверил, что Россия «в целом согласна», что этот проект может быть «положен в основу будущих договоренностей».

Одним из ключевых моментов в переговорах с США диктатор назвал так называемое «признание суверенитета России» над оккупированными Крымом и Донбассом.

Американская делегация приедет на переговоры в Москву

Диктатор сообщил, что делегация США приедет на следующей неделе в Москву для проведения переговоров по мирному плану Дональда Трампа.

«Мы их ждем в первой половине следующей недели», — сказал Путин.

О публикации записи переговоров Ушакова с Уиткоффом и Дмитриевым

Путин посетовал, что «слив» телефонных разговоров — уголовное преступление. «Это, возможно, фейки какие-нибудь. Может, действительно подслушали. В общем, это уголовное наказание. У нас по крайней мере, подслушивать нельзя», — сказал он.

Диктатор прокомментировал слухи, что спецпосланник Трампа Уиткофф на самом деле отстаивает российскую позицию. Он заверил, что Уиткофф защищает позицию США и Дональда Трампа, но диалог с ним идет «без брани и плевков»

Будет ли нападать на Европу

Путин заверил, что предоставит «бумажные» гарантии, что РФ не нападет на страны Европы.

«Одно дело вообще сказать, что Россия не собирается нападать на Европу. Это для нас звучит смешно, верно? И никогда не собирались, если они хотят услышать от нас, ну, давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет», — заявил Путин.

Снова требует выборов в Украине

Путин заявил, что не готов подписывать документы по урегулированию с нынешними украинскими властями.

«Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы», — сказал диктатор.

Истерика из-за конфискованных российских активов

Путин заявил, что конфискация замороженных активов его страны в Европе будет считаться воровством.

«Ясно, что это будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко снизится, резко упадет. А на фоне сложностей в экономике, где локомотив европейской экономики — Германия — уже третий год находится в рецессии, это, мне кажется, будет непростым испытанием», — озвучил свои выдумки диктатор.

Действительно ли Лавров попал в «опалу»

Путин прокомментировал слухи о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перестал появляться на официальных мероприятиях Кремля, якобы попав в опалу.

«Ерунда какая. Ни в одну из опалов Лавров не попал. Имеет свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, когда. Он этим занимается. Он готовится к встрече с американскими партнерами», — сказал диктатор.