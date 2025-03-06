Сколько лет понадобится РФ, чтобы захватить всю Украину: прогноз экспертов

Как показывает прошлый год, РФ достигла медленного прогресса в Украине, захватив только небольшую часть земли, положив десятки тысяч солдат и целых пять механизированных дивизий. Такими темпами Кремль сможет захватить всю Украину примерно через 118 лет.

Об этом пишет издание The Atlantic.

В частности, аналитик Джордж Баррос из Института изучения войны сказал, что для измерения последних российских успехов нужно "разобрать штангенциркуль", потому что война замедлилась до такой степени, что обе стороны захватывают и теряют всего несколько квадратных километров пустой земли за раз.

"Россия не продирается через городскую застройку. Это в большинстве своем безлюдные степи с горсткой деревень и всего двумя оперативно значимыми городами в прошлом году. Это все, что они смогли захватить", — сказал он.

Большинство признаков указывают на возможное истощение в РФ и оно будет продолжаться, конечно, при условии, что Украина продолжит получать военную помощь такими же темпами, как до того, как Трамп прекратил ее на этой неделе.

"Россияне сжигают свои запасы советских времен", – сказал Баррос.

В то же время, по его данным, "Уралвагонзавод", российский танковый завод и тульский завод боеприпасов, работают без перерыва с начала войны. Танки и другие ресурсы можно увидеть на спутниковых снимках, а подержанные автопарки пустеют.

"Если они не получат массированную инъекцию транспортных средств от северокорейцев или китайцев, россияне, скорее всего, будут на критическом уровне в течение следующих 12-18 месяцев", — добавил Баррос.

Ранее британская разведка сообщила, что Владимиру Путину придется увеличить расходы на войну против Украины.

А глава Главного управления разведки Министерство обороны Кирилл Буданов сообщил, что день войны для России стоит почти миллиард долларов, а 41% бюджета РФ уходит на оборону. Также он добавил, что пока у России есть нефть, газ, металл, драгоценные металлы и камни, "они будут балансировать".

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