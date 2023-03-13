Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько лет потребуется РФ для восстановления военного потенциала: объяснение Данилова

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
449
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сколько лет потребуется РФ для восстановления военного потенциала: объяснение Данилова

Фото: Офис президента Украины

По словам секретаря СНБО, сопротивление Украины дает Западу время для противодействия автократическим режимам.

Пройдут десятки лет, пока страна-агрессор Россия возобновит свой военный потенциал после поражения в Украине

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

"России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам", – сказал Данилов.

Ранее секретарь СНБО Данилов высмеял желание Пригожина баллотироваться в президенты Украины и назвал его "больным человеком".

Также Данилов описал, что для него означает победа в войне, и назвал четыре ключевых условия.

Читайте также:

Данилов о гибели "Да Винчи", расстреле военного ВСУ, истерике Лукашенко и переговорах с РФ

Данилов о гибели "Да Винчи", расстреле военного ВСУ, истерике Лукашенко и переговорах с РФ

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
449
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация