Сколько лет потребуется РФ для восстановления военного потенциала: объяснение Данилова

По словам секретаря СНБО, сопротивление Украины дает Западу время для противодействия автократическим режимам.

Пройдут десятки лет, пока страна-агрессор Россия возобновит свой военный потенциал после поражения в Украине

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter.

"России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам", – сказал Данилов.

Ранее секретарь СНБО Данилов высмеял желание Пригожина баллотироваться в президенты Украины и назвал его "больным человеком".

Также Данилов описал, что для него означает победа в войне, и назвал четыре ключевых условия.

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