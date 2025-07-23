Сколько нардепов фигурировало в делах НАБУ и как они проголосовали за скандальный закон

Подозрения НАБУ депутатам / © rada.gov.ua

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Имел или имеет подозрения НАБУ 31 действующий или бывший депутат Верховной Рады IX (т.е. последнего) созыва.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на открытые данные.

Из этой «тридцатки» за ликвидацию независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП проголосовали 18 депутатов, двое — воздержались либо не голосовали, а еще пятеро отсутствовали в Раде, либо вытащили карточки перед голосованием. Никто из этих депутатов не проголосовал против громкого закона.

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Ранее директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что среди проголосовавших за противоречивый закон №12414 народных депутатов могут быть те, кого Бюро уже официально признало подозреваемыми.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору.

Поздним вечером документ был подписан президентом Зеленским, несмотря на то, что многие общественные деятели и журналисты призвали главу государства не подписывать этот закон.