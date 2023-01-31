Сколько нардепов ушли на фронт и воюют ли их дети: Стефанчук ответил

Информации о том, чтобы кто-то из детей народных депутатов ушел на фронт, у Стефанчука нет.

С начала полномасштабного вторжения России на войну отправились два народных депутата.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона.

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Так, на фронт пошли нардепы от фракции "Голос" — Роман Костенко и Роман Лозинский.

Отметим, что Роман Костенко с позывным "Гром" принимал участие в боевых действиях в АТО/ООС и входит в число "киборгов" — защитников Донецкого аэропорта. После полномасштабного вторжения РФ он участвовал в обороне Николаева, а также в освобождении Снегиревки.

Роман Лозинский, кроме политической деятельности, является матросом Сил специальных операций ВСУ.

"Они фактически с первого дня ушли на фронт и очень эффективно работают и на фронте, и работают в Верховной Раде. Они принимают участие в заседаниях как комитетов, так и Верховной Рады", — рассказал Стефанчук.

Воюют ли дети нардепов

Информации о том, чтобы кто-то из детей народных депутатов ушел на фронт, у Стефанчука нет.

"Видимо потому, что у нас молодой состав Верховной Рады. У кого еще просто нет детей, у кого они маленькие. Что касается старшего поколения, мне о таких случаях неизвестно", — отметил председатель ВР.

Отметим, что народные депутаты не подлежат призыву во время мобилизации.

Напомним, что сегодня, 31 января, в городском совете Броваров раздавали повестки. Вызов в военкомат получили мэр Игорь Сапожко и девять мужчин, присутствовавших в зале заседаний.

Впоследствии Сапожко рассказал, что уже посетил военкомат и повторно прошел сверку учетных данных.

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