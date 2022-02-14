Сколько народных депутатов выехали за границу: Стефанчук рассказал о "наказании" для них

Сколько народных депутатов выехали за границу: Стефанчук рассказал о "наказании" для них

В Раде завтра будут проверять, сколько нардепов не вернулось в Украину.

По состоянию на вечер 14 февраля за пределами Украины находятся 23 народных депутата.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам закрытого заседания 14 февраля.

"Будем считать, что они успеют на заседание, которое будет начинаться в 10:00 в Верховной Раде. Все будут выполнять свои гражданские обязанности, свои обязанности как нардепы. Сегодня их 23 (находится за пределами Украины. — Ред.)", — сообщил Данилов, а также призвал отдельных "нардепов, находящихся за границей, не расшатывать" ситуацию в Украине.

В свою очередь председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказал мнение, что все те нардепы, которые хотят защищать Украину, завтра будут в зале Рады на заседании. И добавил: "...я думаю, мы это увидим завтра... У меня даже возникла такая идея, мы с друзьями-коллегами посмеялись, что было бы очень хорошо посмотреть, сколько завтра будет нардепов, и до такого количества сократить парламент". Те, кто будут (завтра. – ред.), те и будут нардепами".

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал распространенную в СМИ информацию о якобы выездах некоторых дипломатов и бизнесменов из Украины на фоне роста напряженности вокруг Украины из-за агрессии РФ. Также Зеленский возразил сообщение об отъезде жены и детей за границу.

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