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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Сколько Путин потратил средств на войну против Украины: Зеленский назвал цифры

Диктатор не жалеет денег на боевые действия.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

За три года полномасштабного вторжения Владимир Путин потратил $1 трлн на финансирование войны против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью 60 минут на CBS News.

«Три страны уже вовлечены в эту войну. И будут привлечены другие. Или будут привлечены больше войск из этих стран, если эту войну не остановить. В этой войне сегодня участвуют интересанты. На этом начали зарабатывать деньги северокорейцы, китайцы, иранцы. И когда война продолжается и тратятся миллиарды, а Путин уже потратил 1 триллион за три года войны, более 1 триллиона долларов на эту войну, то эти страны не захотят останавливаться», — сказал Зеленский.

Напомним, Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-27 годы, по которому в следующем году правительство увеличит расходы по статье «национальная оборона» до нового рекорда — 13,49 трлн рублей.

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