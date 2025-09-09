Сколько Путин продержится у власти и что ждет россиян дальше: известный историк дал прогноз

Глава Кремля Владимир Путин / © Associated Press

Кремлевский диктатор Владимир Путин может продержаться у власти, еще лет десять, если будет соблюдать ряд условий.

Такое мнение высказал украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью «Украинской правде».

«Ну, если он дальше будет принимать ванны из оленьего молока, какую-нибудь пить кровь и так далее. Думаю, что 10 лет он еще может быть. Ну, будет таким очень-очень старым Брежневым. Ну, может, Брежнев меньше прожил, не очень важно. Но все равно это закончится. Законы биологии действуют так или иначе», — сказал Грицак.

Также историк отметил, что после ухода Путина начнется ослабление режима.

«То есть то, что „удалось“ Путину, это то, что и „удалось“ в кавычках. Он пошел по советскому пути — герантократия. Он не обеспечил смену власти. То есть переход в новое поколение. То есть элиты стареют вместе с ним. А это все его окружение. Это означает, что начнется борьба за власть после его ухода. Будет ли это смерть, или будет что-то другое, я не знаю. Это неизбежно будет послабление. Мы это видели в истории. А это приведет, если не к краху, то к сильному ослаблению этого режима», — подчеркнул Ярослав Грицак.

Историк предположил, что, скорее всего, к власти придет кто-то, кто скажет, «это не мы, это он, и давайте с нами дружить». «Давайте делать разрядку и все такое», — отметил он.

Грицак прогнозирует повторность этих циклов, которые были в российской истории.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин поднял тему возможности продлить жизнь до 150 лет в личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Путину и Си сейчас 72 года, и никто не назначил возможных преемников.