Сколько раз Зеленский поблагодарил США за последние 3 года: журналисты CNN подсчитали

Во время скандального спора в Белом доме в пятницу, 28 февраля, президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс упрекали президента Украины Владимира Зеленского за то, что он был недостаточно благодарен за помощь, оказываемую США.

Журналисты CNN проверили утверждение американских высших чиновников и выяснили, что на самом деле с начала 2022 года и по сей день президент Зеленский по меньшей мере 33 раза публично выражал слова благодарности, при этом были учтены только его сообщения на английском языке.

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В издании подчеркнули, что Зеленский неоднократно благодарил Соединенные Штаты после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, выражая благодарность и президенту Дональду Трампу, и президенту Джо Байдену, членам Конгресса от обеих партий, оборонным компаниям США и их работникам, а также американскому народу..

Первые слова благодарности от украинского лидера прозвучали еще 21 февраля в сети Х, когда он поблагодарил президента США за "беспрецедентную дипломатическую и военную помощь".

И даже после того, как президент Зеленский был вынужден покинуть Белый дом после спора с Трампом и Венсом, он написал на X: "Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо @POTUS, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и крепкий мир, и мы работаем именно для этого".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот проявляет неуважение к США.

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