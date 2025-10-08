Сколько россиянам будет стоить содержание Путина в 2026 году: новая рекордная цифра

Владимир Путин / © Associated Press

Содержание президента России Владимира Путина и его администрации в 2026 году вырастет до нового рекорда. Сумма составит 32,917 млрд. рублей.

Этот факт следует из проекта закона о бюджете, пишет The Moskow Times.

Как отмечается, документ свидетельствует о том, что расходы по статье «функционирования президента и его администрации» составят 32,917 млрд рублей.

«То есть в среднем 2,74 млрд рублей в месяц, 633 млн рублей в неделю, или 90 млн рублей в день», — подсчитали журналисты.

Известно, что в текущем году цифра составляет 30,926 млрд рублей. Так, на следующий год содержание Путина станет дороже почти на 2 млрд рублей. Оно обойдется россиянам в сумму, превышающую годовые бюджеты бедных регионов РФ (28,8 млрд рублей в Калмыкии, 24,2 млрд рублей в Еврейском автономном округе).

Ранее мы писали о том, что Путин в свой День рождения заявил о том, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными.

«Россия должна довести „специальную операцию“ (войну против Украины — Ред.) до конца и достичь всех поставленных целей», — высказался президент РФ.

Так что диктатор подтвердил, что не намерен идти на мирные переговоры, а хочет продолжать воевать.