Сколько российских военных сейчас в Украине: Зеленский в Давосе ошеломил цифрами

Чтобы оценить размер помощи Украине в начале полномасштабной войны и сейчас, нужно учитывать какому количеству оккупационных войск РФ противостоят украинские защитники.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января.

"Вы должны знать, что на сегодня 600 тысяч, а если быть точным – 608 тысяч, находится на территории Украины российских войск. То есть эта группировка втрое больше, чем та, что в начале 2022 года пошла на нас. И потому, когда говорят, что есть достаточно помощи, сравните, что было тогда и что происходит сейчас", – отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский призвал европейские страны объединиться для защиты от РФ. По его словам, ни одна страна не в состоянии сделать это самостоятельно.

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