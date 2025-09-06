Сколько стран готовы обеспечить Украине безопасность: Зеленский назвал цифру

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Гарантировать безопасность Украине уже готовы 26 стран.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Копенгаген, Париж, Ужгород. Сначала встреча с нашими друзьями из Северо-Балтийской восьмерки. Далее коалиция желающих, более 35 стран. Визиты президента Евросовета, премьер-министра Словакии, министерки иностранных дел Швеции в наше Закарпатье. Многие переговоры на днях, чтобы дать Украине еще больше силы, еще больше устойчивости», — сказал Зеленский.

Реклама

Президент отметил, что наряду с Украиной вся свободная Европа, Америка, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и другие партнеры в мире.

«Наш результат: уже 26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность. Благодарен всем лидерам за нашу совместную работу», — сказал глава государства.

Но прежде чем гарантировать мир, нужно подтолкнуть Россию к нему, подчеркнул Зеленский.

«Нужно сделать все возможное, чтобы Москва перестала отвергать все мирные инициативы и осознала последствия затягивания войны. Сильные санкции и тарифы — объединенные европейские и американские усилия — ключ к этому. Никакой возможности для финансирования военной машины России не должно остаться. Дальше — больше трансатлантической работы, чтобы давление было действительно ощутимо», — резюмировал он.

Реклама

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 29 августа назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.

Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров относительно их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.

Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

Напомним, 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». Глава Белого дома подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она расположена рядом с Украиной».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, гарантии безопасности, работа над которыми продолжается, должны быть такими, как пятая статья Договора НАТО. Глава государства также акцентировал, что вопрос гарантий безопасности — это также вопрос финансирования ВСУ.