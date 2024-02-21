Сколько стран готовы заключить гарантии безопасности с Украиной: на Банковой подсчитали

По словам спикера Зеленского, сейчас переговоры ведутся наиболее активно с Данией, Нидерландами, Италией и Канадой.

Количество стран, готовых заключить гарантии безопасности с Украиной, постоянно растет.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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"Сколько их, понять очень легко. Я сейчас боюсь ошибиться, но эта информация открыта. Можно просто посмотреть количество стран, которые присоединились к совместной декларации "группы Семи" в поддержку Украины, которая была принята в Вильнюсе летом прошлого года. Там более двух десятков стран, под три десятка стран... Вот собственно ответ конкретный. И могу сказать, что до сих пор к этому перечню присоединяются новые и новые страны, так что их будет еще больше", – сказал Никифоров.

По его словам, сейчас переговоры ведутся наиболее активно с Данией, Нидерландами, Италией и Канадой.

"Вот, собственно, с этими странами переговоры ведутся наиболее активно, в разгаре, можно так сказать", — подытожил представитель Зеленского.

Напомним, на прошлой неделе было подписано два соглашения о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности с Германией и Францией.

В январе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали договор безопасности, который называется "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал "особый" договор безопасности с США.

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