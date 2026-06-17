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"Сколько угодно": в ЕС сделали новое заявление о поддержке Украины после встречи с Зеленским
Президент Европейского совета Антониу Кошта после встречи с Владимиром Зеленским на саммите G7 заверил, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Президент Европейского совета Антониу Кошта после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 Summit 2026 подтвердил неизменную позицию Европейского Союза по поддержке Киева.
Об этом он сообщил в соцсети Х.
"ЕС поддерживает вас, уважаемый Владимир Зеленский - сегодня, завтра, сколько угодно", - подчеркнул Кошта.
Он также подчеркнул, что решение об открытии первого переговорного кластера по вступлению Украины в Евросоюз стало историческим шагом.
Отдельно глава Европейского совета заявил, что первый транш кредитной поддержки для Украины будет предоставлен уже в ближайшее время. По его словам, особый акцент будет сделан на финансировании беспилотников и укреплении оборонного потенциала.
Кошта отметил усилия Украины как на фронте, так и в проведении реформ внутри государства.
«Вы и украинский народ прилагаете чрезвычайные усилия. На поле боя. И в реформах. Это окупается по всем направлениям», — отметил он.
Президент Европейского совета также добавил, что ситуация для Украины постепенно меняется к лучшему.
Напомним, Зеленский после участия во встрече лидеров стран G7 заявил, что Россия должна осознать – «ее война никогда не станет нормой» . Президент Украины очертил главные приоритеты и поблагодарил партнеров за поддержку.