Сколько украинцев доверяют Сырскому, а сколько – Зеленскому: результаты

По результатам февральского опроса, 35% украинцев не знали, кто такой Сырский.

Новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% опрошенных украинцев, а президенту Владимиру Зеленскому – 64%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского интернационального института социологии.

Кому больше всего доверяют украинцы

Среди 13 приведенных в списке деятелей больше всего украинцев доверяют генералу Валерию Залужному – таких 94%. Не доверяют ему 5% опрошенных (по сравнению с декабрем ситуация практически не изменилась).

– таких 94%. Не доверяют ему 5% опрошенных (по сравнению с декабрем ситуация практически не изменилась). Начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову доверяют 66%, не доверяют – 19%.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 64% (в декабре было 77%), а не доверяют – 35%.

(в декабре было 77%), а не доверяют – 35%. Волонтеру Сергею Притуле доверяют 61%, не доверяют – 33%.

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% , не доверяют – 21%, а 4% имеют неопределенное отношение. В то же время, 35% украинцев не знали его в феврале. В пересчете к тем, кто знает Сырского, в феврале ему доверяют 62%, не доверяют – 33%.

, не доверяют – 21%, а 4% имеют неопределенное отношение. В то же время, 35% украинцев не знали его в феврале. В пересчете к тем, кто знает Сырского, в феврале ему доверяют 62%, не доверяют – 33%. Экс-главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 35%, не доверяют – 33%, еще 5% опрошенных имеют неопределенное отношение, а 27% – не знают его.

Кому не доверяют украинцы больше, чем доверяют

Следующие семь человек имеют отрицательный баланс доверия-недоверия, то есть им не доверяют больше, чем доверяют:

мэру Киева Виталию Кличко доверяют 45% опрошенных украинцев, не доверяют – 51%.

Главе Офиса Президента Андрею Ермаку доверяют 27%, не доверяют – 61%.

Пятому президенту Украины Петру Порошенко доверяют 31%, не доверяют – 68%.

Деятели с самыми низкими показателями доверия

Народному депутату Марьяне Безуглой доверяют 7%, не доверяют – 65%.

Нардепу Юрию Бойко доверяют 10%, не доверяют – 73%.

Нардепу Юлии Тимошенко доверяют 17%, не доверяют – 82%;

Военно-политическому обозревателю Алексею Арестовичу доверяют 11%, не доверяют – 83%.

Рейтинг доверия к украинским деятелям в феврале 2024 года/Инфографика: КМИС

В течение 5-10 февраля 2024 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому были добавлены вопросы возможной отставки Залужного. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые в момент опроса проживали на контролируемой властями территории государства.

Напомним, по результатам опроса КМИС в декабре, тогда Зеленскому доверяли 62% украинцев, а не доверяли – 18%.

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