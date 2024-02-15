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Сколько украинцев доверяют Сырскому, а сколько – Зеленскому: результаты

Сколько украинцев доверяют Сырскому, а сколько – Зеленскому: результаты

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / Фото: Офис президента Украины

По результатам февральского опроса, 35% украинцев не знали, кто такой Сырский.

Новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% опрошенных украинцев, а президенту Владимиру Зеленскому – 64%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского интернационального института социологии.

Кому больше всего доверяют украинцы

  • Среди 13 приведенных в списке деятелей больше всего украинцев доверяют генералу Валерию Залужному – таких 94%. Не доверяют ему 5% опрошенных (по сравнению с декабрем ситуация практически не изменилась).
  • Начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову доверяют 66%, не доверяют – 19%.
  • Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 64% (в декабре было 77%), а не доверяют – 35%.
  • Волонтеру Сергею Притуле доверяют 61%, не доверяют – 33%.
  • Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 40%, не доверяют – 21%, а 4% имеют неопределенное отношение. В то же время, 35% украинцев не знали его в феврале. В пересчете к тем, кто знает Сырского, в феврале ему доверяют 62%, не доверяют – 33%.
  • Экс-главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 35%, не доверяют – 33%, еще 5% опрошенных имеют неопределенное отношение, а 27% – не знают его.

Кому не доверяют украинцы больше, чем доверяют

Следующие семь человек имеют отрицательный баланс доверия-недоверия, то есть им не доверяют больше, чем доверяют:

  • мэру Киева Виталию Кличко доверяют 45% опрошенных украинцев, не доверяют – 51%.
  • Главе Офиса Президента Андрею Ермаку доверяют 27%, не доверяют – 61%.
  • Пятому президенту Украины Петру Порошенко доверяют 31%, не доверяют – 68%.

Деятели с самыми низкими показателями доверия

  • Народному депутату Марьяне Безуглой доверяют 7%, не доверяют – 65%.
  • Нардепу Юрию Бойко доверяют 10%, не доверяют – 73%.
  • Нардепу Юлии Тимошенко доверяют 17%, не доверяют – 82%;
  • Военно-политическому обозревателю Алексею Арестовичу доверяют 11%, не доверяют – 83%.
Рейтинг доверия к украинским деятелям в феврале 2024 года/Инфографика: КМИС / ©
Рейтинг доверия к украинским деятелям в феврале 2024 года/Инфографика: КМИС

В течение 5-10 февраля 2024 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому были добавлены вопросы возможной отставки Залужного. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые в момент опроса проживали на контролируемой властями территории государства.

Напомним, по результатам опроса КМИС в декабре, тогда Зеленскому доверяли 62% украинцев, а не доверяли – 18%.

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