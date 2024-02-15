Сколько украинцев доверяют Сырскому, а сколько – Зеленскому: результаты

По результатам февральского опроса, 35% украинцев не знали, кто такой Сырский.
Новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% опрошенных украинцев, а президенту Владимиру Зеленскому – 64%.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского интернационального института социологии.
Кому больше всего доверяют украинцы
- Среди 13 приведенных в списке деятелей больше всего украинцев доверяют генералу Валерию Залужному – таких 94%. Не доверяют ему 5% опрошенных (по сравнению с декабрем ситуация практически не изменилась).
- Начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову доверяют 66%, не доверяют – 19%.
- Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 64% (в декабре было 77%), а не доверяют – 35%.
- Волонтеру Сергею Притуле доверяют 61%, не доверяют – 33%.
- Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 40%, не доверяют – 21%, а 4% имеют неопределенное отношение. В то же время, 35% украинцев не знали его в феврале. В пересчете к тем, кто знает Сырского, в феврале ему доверяют 62%, не доверяют – 33%.
- Экс-главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 35%, не доверяют – 33%, еще 5% опрошенных имеют неопределенное отношение, а 27% – не знают его.
Кому не доверяют украинцы больше, чем доверяют
Следующие семь человек имеют отрицательный баланс доверия-недоверия, то есть им не доверяют больше, чем доверяют:
- мэру Киева Виталию Кличко доверяют 45% опрошенных украинцев, не доверяют – 51%.
- Главе Офиса Президента Андрею Ермаку доверяют 27%, не доверяют – 61%.
- Пятому президенту Украины Петру Порошенко доверяют 31%, не доверяют – 68%.
Деятели с самыми низкими показателями доверия
- Народному депутату Марьяне Безуглой доверяют 7%, не доверяют – 65%.
- Нардепу Юрию Бойко доверяют 10%, не доверяют – 73%.
- Нардепу Юлии Тимошенко доверяют 17%, не доверяют – 82%;
- Военно-политическому обозревателю Алексею Арестовичу доверяют 11%, не доверяют – 83%.
В течение 5-10 февраля 2024 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому были добавлены вопросы возможной отставки Залужного. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые в момент опроса проживали на контролируемой властями территории государства.
Напомним, по результатам опроса КМИС в декабре, тогда Зеленскому доверяли 62% украинцев, а не доверяли – 18%.
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