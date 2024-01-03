Сколько украинцев против пророссийских депутатов в Верховной Раде – опрос

После полномасштабного вторжения России разрешить депутатам от запрещенных пророссийских партий доработать в Верховной Раде до следующих выборов согласны только 1% опрошенных украинцев. В прошлом году этот показатель составил 3%.

О результатах опроса сообщается на сайте Общественного движения "Чесно".

Согласно опросу, большинство украинцев настроены к пророссийским политикам достаточно негативно. Досрочно лишить их депутатских полномочий предлагают 7% граждан, а добавить в список и запрет снова баллотироваться – еще 10,5% украинцев.

За запрет занимать должности для представителей запрещенных партий выступают 14% украинцев. А вот расследование правоохранителями деятельности каждого в отдельности и проверки на факты государственной измены поддерживают 23% граждан.

Результаты опроса украинцев по поводу пророссийских политиков в Раде / Фото: Общественное движение "ЧЕСНО"

Однако, как показывают результаты опроса, около 38% граждан предлагают не ограничиваться одним или двумя видами санкций за деятельность, которую вели на территории Украины представители пророссийских партий, а применить все вышеперечисленные методы привлечения таких депутатов к ответственности.

От 17% до почти 23% выросла доля украинцев, выступающих за расследование правоохранителями деятельности каждого политика отдельно по факту государственной измены. В остальном в течение года украинцы не изменили свою позицию по отношению к пророссийским политикам.

Напомним, соцопрос показал, как изменился уровень доверия к Зеленскому во время войны.

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