Сколько украинцев доверяют Зеленскому сейчас: результаты опроса

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Большинство украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому по состоянию на вторую половину марта. Баланс доверия-недоверия составляет +41%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным опроса, Зеленскому доверяют 69% украинцев, а не доверяют – 28%. Баланс доверия-недоверия президенту Украины составляет +41%.

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В КМИС напомнили, что в период с 14 февраля по 4 марта Зеленскому доверяли 67% граждан, а 29% – не доверяли. Баланс доверия-недоверия главе государства составил +38%.

Комментируя результаты соцопроса, заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что среди украинцев сохраняется достаточно высокое доверие Зеленскому, а он сам воспринимается как легитимный глава государства.

"Нужно понимать, что высокое доверие (и его рост за последний период), прежде всего, обусловлены восприятием Зеленского как президента и выразителя интересов Украины и украинцев (и в меньшей степени речь может идти о симпатиях на личностном уровне как к человеку или политику)", - пояснил Грушецкий.

Он добавил, что украинцы отдают себе отчет в экзистенциальной угрозе со стороны России и ее граждан и именно сопротивление врагу является приоритетом №1.

Опрос КМИС был проведен в период с 12 по 22 марта 2025 года методом телефонных интервью среди 1326 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных властям регионах Украины.

Напомним, ранее результаты опроса, проведенного компанией Ipsos по заказу британского издания The Economist, показали, что на середину марта действия Зеленского одобряли 72% украинцев, а на выборах за него проголосовали бы 46% граждан.

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