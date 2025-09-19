Сколько украинцев доверяют Зеленскому сейчас: результаты опроса

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в сентябре 2025 года практически не изменился по сравнению с началом августа. Так, главе государства на сегодня доверяют 59% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, сейчас 59% граждан доверяют Зеленскому, тогда как 34% выражают недоверие. Для сравнения: в августе эти показатели составляли соответственно 58% и 35%. Баланс доверия и недоверия к президенту Украины сейчас составляет +25% (против +23% в августе).

Реклама

Несмотря на стабильность последних двух месяцев, нынешние показатели ниже пиковых значений этого года. Самый высокий уровень доверия к Зеленскому фиксировали в начале мая 2025 года — тогда главе государства доверяли 74% опрошенных. Это было сразу после подписания с США Соглашения об ископаемых и накануне переговоров с Россией в Стамбуле.

Вместе с тем, нынешний уровень доверия к президенту все еще превышает показатели конца прошлого года. В декабре 2024 года доверие к Зеленскому достигло относительного минимума — 52%, что стало самым низким результатом с начала полномасштабного вторжения.

Опрос КМИС был проведен в течение 2-14 сентября 2025 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных властям регионах Украины. Было опрошено 1023 респондента в возрасте с 18 лет.

К слову, по результатам августовского опроса социологической группы «Рейтинг», украинцы выбрали бы сейчас президентом Украины Зеленского (35% голосов), а на второй строчке в рейтинге электоральных симпатий оказался посол в Великобритании Валерий Залужный (25%). На парламентских выборах лидировала бы условная партия Залужного (24%), а за ней — условный блок Зеленского (20%).