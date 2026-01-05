Сколько украинцев доверяют Зеленскому сейчас: результаты опроса

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

По состоянию на конец декабря 2025 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 59% граждан, что демонстрирует устойчивость рейтинга, несмотря на громкие коррупционные скандалы. Однако социологи отмечают, что поддержка стала крайне динамичной и зависит от успехов на международной арене.

Об этом говорится в результатах соцопроса, который провел Киевский международный институт социологии.

Уровень доверия к Зеленскому сейчас составляет 59%, тогда как 35% украинцев заявляют о недоверии. Таким образом, баланс доверия и недоверия составляет +24%. По сравнению с началом октября эти показатели почти не изменились, поэтому по итогам декабря отношение к президенту в целом оставалось стабильным и не претерпело существенных колебаний от уровня многомесячной давности, в частности до появления информации о коррупции в энергетической сфере.

В то же время социологи отмечают, что доверие к главе государства является изменчивым и в значительной степени зависит от общественного контекста. Решающую роль играет то, какие темы доминируют в публичном пространстве — внутренние, например управление государством или коррупция, или же внешние, в частности отношения с партнерами и переговоры по миру. Так, среди опрошенных в конце ноября (26 — 30 ноября) Зеленскому доверяли 49% респондентов. В начале декабря (1 — 13 декабря) этот показатель вырос до 63%, а во второй половине месяца (14 — 29 декабря) снизился до 55%.

В целом данные свидетельствуют, что после обнародования информации о коррупции в энергетическом секторе президент потерял около 10 процентных пунктов поддержки. Однако на фоне активизации международной повестки дня и обсуждений мирных переговоров произошло очередное «сплочение вокруг флага», что снова повысило уровень доверия. В конце декабря эффект этого сплочения несколько ослаб, и наметилась тенденция к умеренному снижению поддержки. Вместе с тем в конце 2025 года доверие к президенту оставалось выше, чем в конце 2024-го.

Социологи прогнозируют, что и в дальнейшем показатели доверия к главе государства будут оставаться динамичными и чувствительными к текущим событиям, в частности кадровым решениям.

Стоит также обратить внимание на структуру доверия: из 59% граждан, которые положительно относятся к президенту, 26% заявляют о полном доверии, а еще 33% — о скорее доверии. Опрос КМИС, проведенный в сентябре — октябре 2025 года, показал существенную разницу между этими группами: те, кто полностью доверяет Зеленскому, хотели бы видеть его президентом и после войны, тогда как респонденты с позицией «скорее доверяю» преимущественно выступают за появление нового лидера из новой генерации, а не из действующей оппозиции.

Среди 35% опрошенных, которые не доверяют президенту, 23% заявляют о полном недоверии, а 12% — о скорее недоверии. Эти две группы также отличаются своими взглядами по отдельным общественно-политическим вопросам.

Опрос КМИС был проведен в течение 26 ноября — 29 декабря 2025 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных властям регионах Украины был опрошен 1001 респондент в возрасте 18 лет и старше.

К слову, по результатам опроса КМИС, проведенного в ноябре — декабре 2025 года, после войны среди тех, кто определился, на выборах в Верховную Раду 19,9% проголосовали бы за партию Валерия Залужного. Далее следуют «Европейская солидарность» Петра Порошенко (16,2%) и «Третья штурмовая бригада» Андрея Билецкого (11,9%). Блок Владимира Зеленского с результатом 11,3% опустился на четвертое место, а замыкает пятерку лидеров партия Кирилла Буданова (10,4%).