Сколько украинцев доверяют Зеленскому сейчас: результаты опроса

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

После февральского спада уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в марте вернулся к отметке 62%. В то же время не доверяют главе государства 32% опрошенных граждан.

Об этом свидетельствует результаты соцопроса, который провел Киевский международный институт социологии.

В КМИС напомнили, что в конце января — в середине февраля 2026 года уровень доверия к Зеленскому ощутимо уменьшился: с 61% до 53%. В то же время доля тех, кто не доверял президенту, тогда выросла с 33% до 41%.

Реклама

Уровень доверия к Зеленскому в марте

Однако уже в начале марта показатели вернулись к предыдущему уровню: доверие к Зеленскому снова достигло 62%, тогда как недоверие составляет 32%. Таким образом, баланс доверия и недоверия достиг +30%.

Если рассматривать эти показатели в контексте отношения к предложению о выводе ВСУ из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности, то среди тех, кто легко соглашался с ним, уровень доверия к президенту составлял 34%. Среди тех, кто поддерживал его неохотно — 54%. Более низкий уровень доверия (44%) зафиксирован только среди респондентов с неопределенной позицией, но их немного. Зато среди категорических противников этого предложения доверие к Зеленскому достигало 70%.

Сколько украинцев доверяют Зеленскому полностью?

Также сохраняется тенденция, при которой из общих 62% тех, кто доверяет главе государства, только 28% выражают полное доверие, тогда как 34% — скорее доверяют. Это свидетельствует о наличии значительной части граждан, чьи настроения могут меняться под влиянием текущей ситуации — в частности международных событий, хода войны и внутренних процессов — и соответственно влиять на общий уровень доверия.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» в течение 1 — 8 марта 2026 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных власти регионах Украины было опрошено 1003 респондента в возрасте с 18 лет.

Реклама

Напомним, на конец января 2026 года КМИС зафиксировал, что 61% украинцев доверяли Зеленскому, тогда как 33% — нет (баланс +28%). Однако использование метода «задуманного знакомого» для большей анонимности показало более низкий результат доверия — 53%. Социологи объясняют эту разницу в 8% не страхом перед властью, а «государственнической позицией»: во время войны респонденты склонны демонстрировать единство и поддержку лидера во время прямого вопроса, даже если имеют к нему внутренние претензии.