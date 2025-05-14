Сколько украинцев доверяют Зеленскому: социологи удивили ответом

Владимир Зеленский / © скриншот с видео

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По состоянию на первую половину мая 2025 года уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому составляет 74%.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).

Для сравнения, в марте этого года таких было 69%. Доля тех, кто не доверяет главе государства, уменьшилась с 28% до 22 % .

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Кроме того, КМИС вновь исследовал, что украинцы думают о возможности проведения национальных выборов. Даже при гарантиях безопасности после перемирия, 71% респондентов выступают против выборов , считая, что они должны состояться только после окончательного завершения войны.

В то же время, 25% опрошенных поддерживают идею выборов после перемирия или даже в нынешних условиях.

В марте 2025 года количество сторонников выборов до завершения войны было ниже — лишь 19%. В то же время тех, кто хотел бы дождаться мирного соглашения, было 78%, то есть на 7% больше, чем сейчас.

Напомним, Владимир Зеленский неоднократно заявлял , что выборы могут состояться только после завершения войны и отмены военного положения — при условии крепких гарантий безопасности.

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