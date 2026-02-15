Выборы в Украине во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что идея проведения выборов во время войны почти не имеет поддержки в украинском обществе. По его словам, 90% украинцев против проведения выборов сейчас.

Об этом Зеленский сказал в интервью Politico.

Украинский президент отметил, что для проведения выборов в Украине прежде всего нужна безопасность.

«Возможно, не конец войны, а прекращение огня или гарантии безопасности. При таких обстоятельствах надо изменить закон. Наш парламент может это сделать, я надеюсь», — сказал он.

«Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против, потому что понимают, что это ужасно — проводить выборы сейчас, во время войны, под обстрелами. Ужасно, как будут голосовать наши солдаты, которые нас защищают. Они должны голосовать. Мы должны их услышать. Ужасно, как будут голосовать 8 миллионов людей за рубежом, но они должны выбрать президента, парламент и местную власть», — сказал он.

При этом украинский президент добавил, что в случае договоренности президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина о 2-3 месяцах перемирия, Украина проведет выборы.

Напомним, в Украине в течение ближайших недель планируется разработка «костяка» документа о проведении выборов в военный и послевоенный периоды.