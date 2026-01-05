- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько украинцев выступают за проведение выборов до прекращения огня
Большинство украинцев, более 59% опрошенных, уверены, что выборы возможны только после полного завершения войны и заключения мирного соглашения.
Только 10% украинцев считают, что выборы следует проводить до прекращения огня, в сентябре — 11%. Еще 23% поддерживают голосование после перемирия с гарантиями безопасности, а большинство только после мирного соглашения.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 ноября по 29 декабря 2025 года.
59% (в сентябре — 63%) продолжают настаивать, что выборы возможны только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.
Напомним, Украина не обсуждала с США проведение парламентских и местных выборов в стране. США запросили только на президентские выборы. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в чате Офиса президента 18 декабря.
Накануне президент США Дональд Трамп в интервью Politico высказал мнение, что в Украине пора провести президентские выборы.
Согласно Закону Украины «О правовом режиме военного положения» (статья 19), во время действия военного положения запрещается проведение любых выборов, референдумов и других форм народного волеизъявления. Это касается президентских, парламентских и местных выборов.