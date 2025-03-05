Сколько времени Трамп будет блокировать военную помощь Украине: в WSJ рассказали

Украина готова подписать соглашение о правах на полезные ископаемые с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по установлению крепкого мира и изложил свое видение пути к миру в его наиболее согласованной публичной попытке наладить отношения с лидером США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

Зеленский отметил, что Украина готова заключить соглашение о правах на полезные ископаемые с США, а также предложил первые шаги для мирного процесса, включая освобождение пленных, прекращение ударов по гражданской инфраструктуре и перемирие на море.

"Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы установить крепкий мир", — написал Зеленский во вторник в соцсети Х.

Эти заявления прозвучали после того, как Трамп приостановил военную помощь Украине, аргументируя это необходимостью проверить, действительно ли Зеленский стремится к миру с Россией.

На фоне дипломатического напряжения в Белом доме европейские союзники рассматривали возможность поддержки Киева без участия США, однако без американской помощи перспективы гарантий безопасности для Украины остаются неопределенными.

Напомним, президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на поставку оружия Украине, несмотря на призывы Конгресса и международного сообщества.

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