Сколько времени займет подготовка к выборам: ЦИК назвала срок

Когда будут выборы / © ТСН.ua

Реклама

Для подготовки честных и свободных выборов в Украине нужно не менее полугода.

Об этом заявил заместитель главы ЦИК Украины Сергей Дубовик, передает CNN.

«Если выборы состоятся раньше, невозможно полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов», — предупредил он.

Реклама

По словам Дубовика, в настоящее время функционирует только 75% избирательных участков в Украине. Почти миллион украинцев служат в армии, многие из них на передовой, и сложно представить, как они смогут проголосовать без гарантированного прекращения боевых действий.

В издании отмечают, что трудно представить, как можно провести выборы в Украине во время войны. Некоторые части Украины до сих пор находятся под оккупацией. Ежедневно дроны, крылатые и баллистические ракеты атакуют города и села, приводя к смерти и разрушениям. Киев и другие крупные города регулярно испытывают длительные и постоянные отключения электроэнергии из-за атак на инфраструктуру электроснабжения и газа, а российские военные до сих пор пытаются захватить территорию.

Кроме того, по данным Организации Объединенных Наций, за границей находится более 5,9 миллионов украинских беженцев. Внутри страны перемещено 4,4 миллиона человек. Поэтому обновление и проверка регистров избирателей станет огромной задачей, отмечают в CNN.

Напомним, 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что нужно провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было».

Реклама

Владимир Зеленский в ответ неожиданно заявил, что готов к выборам, и обратился к США и европейским партнерам с просьбой обеспечить безопасность для их проведения. Сегодня Зеленский заявил, что ожидает от Верховной Рады, что нардепы изложат свое видение, как можно провести выборы в Украине в условиях военного положения.

Сегодня Трамп вновь заявил, что вопрос выборов якобы является одним из самых обсуждаемых среди граждан Украины.