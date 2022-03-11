"Сколотили сильную нацию": пропагандист РФ признал единство украинцев

Рупор Кремля считает, что РФ недооценила украинцев.

Российский кинорежиссер и сценарист, ставший пропагандистом путинского режима, Карен Шахназаров признал, что украинцы за 30 лет независимости "сколотили" сильную и единую нацию.

Об этом рупор Кремля сказал в эфире росТВ.

"Мы, конечно, много об этом здесь говорили по поводу разорванности украинского народа: север, юг, запад, восток. И я про это много говорил. Но надо отдать должное: они за 30 лет, судя по всему, вообще сколотили нацию. ...но вообще ощущение, что вот эта нация — центральная и западная Украина — она стала достаточно единой", — заявил он.

Шахназаров признал, что украинцы негативно относятся к оккупантам, а против захватчиков РФ воюют не мифические "националистические батальоны", а мотивированные ВСУ.

"Мы не видим массовой сдачи в плен, мы не видим особой приветливости со стороны украинских граждан. Мы видим упорное сопротивление ВСУ. Хотя, как полагалось, что они, кроме нацбатов, не будут сражаться. Они сражаются! Не будем отрицать реальность. Поэтому мне кажется, за эти 30 лет они превратились в единую нацию", — говорит пропагандист.

По его словам, РФ недооценила украинцев.

"Если у нас есть идеи разделить Украину, то у меня ощущения, что это может не получиться", — отметил Шахназаров. Также он обратил внимание, что в Украине нет ни одной политической силы, которая б открыто поддержала оккупантов.

Ранее в Генштабе заявили, что российские оккупанты проигрывают на фронте, а потому сосредоточились на распространении фейков.

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