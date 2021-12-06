Скончался бывший американский сенатор и кандидат в президенты США Боб Доул

Бывший сенатор, имевший рак легких IV стадии, скончался во сне.

В американском штате Канзас в воскресенье, 5 декабря, умер бывший лидер большинства в Сенате (с 1985 по 1996 год) Боб Доул, ветеран Второй мировой войны и экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что политику было 98 лет. По словам его жены Элизабет Доул, бывший сенатор, имевший рак легких IV стадии, скончался во сне.

Президент США Джо Байден, работавший вместе с Доулом в Сенате, выразил соболезнования в связи со смертью политика, охарактеризовав его как своего друга и "такого американского государственного деятеля, каких мало в нашей истории".

"У него было безошибочное чувство честности и чести. Пусть благословит его Бог и пусть наша нация всегда опирается на его наследие порядочности, достоинства, хорошего юмора и патриотизма", — указал американский лидер.

Между тем, бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трам отметил, что Доул "был американским героем войны и настоящим патриотом" своей страны, чья служба "Великому штату Канзас" "укрепила Республиканскую партию".

За свою 36-летнюю карьеру на Капитолийском холме Доул стал одним из влиятельнейших законодателей и партийных лидеров в Сенате.

В издании напоминают, что политик формировал "налоговую политику, внешнюю политику, сельскохозяйственные программы и программы питания, а также права людей с инвалидностью, закрепляя защиту от дискриминации в сфере занятости, образования и общественных услуг в Законе об американцах с инвалидностью (ADA)".

Последние годы жизни он посвятил делу раненых ветеранов, их погибших товарищей, похороненных на Арлингтонском национальном кладбище, и памяти поколения ветеранов Второй мировой войны.

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