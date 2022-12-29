Скорая победа или "принцип удава": у Байдена до сих пор не решили, как именно победить Путина

У Украины есть стопроцентная поддержка в США, однако в Белом доме все еще выбирают способ, который приведет ее к победе над Россией.

Приглашение президента Зеленского в Соединенные Штаты показывает, что американский лидер Джо Байден лично будет поддерживать украинцев на их пути к победе в противостоянии российской агрессии. Однако в администрации Байдена до сих пор не определились – содействовать ли скорой победе Украины или медленно душить Россию санкциями.

Об этом говорил в интервью ТСН.ua министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин.

По словам дипломата, в окружении Байдена есть разные мнения относительно способов поддержки Украины. Но сам президент США продемонстрировал, что считает своей политической миссией победу над Россией, которая, как заметил Павел Кимкин, "на протяжении всего 20 века была врагом Соединенных Штатов".

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"Вопрос в том, как он [Байден] будет строить эту победу. Будет ли она быстрой, будет ли она руководствоваться "принципом удава" и медленно душить Россию", — размышлял бывший глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что санкции США и стран Запада против России в конечном счете дадут свой результат.

"В 21 веке жить без технологий невозможно, сегодняшняя Россия без них в краткосрочной перспективе ничего не достигнет, что бы там ни говорил Медведев, над которым уже откровенно насмехается Илон Маск", — отметил Павел Климкин.

Украинский дипломат убежден, что в этот раз не будет повторения ситуации с Советским Союзом, развал которого не остановил имперские планы нынешней России.

"Я считаю, что полностью повторить ситуацию с Советским Союзом не удастся. Хотя бы потому, что мы готовы идти до конца, у нас очень четко существует дуальная перспектива – победа или предательство. И это начинает работать, это начинают понимать в Штатах. Хоть и пока не идут на дальнейшую эскалацию", — резюмировал Климкин.

Напомним, первый международный визит президента Украины Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ ознаменовал начало нового этапа войны.

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