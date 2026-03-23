Скорее, чем все думают: Чалый сказал, когда РФ нападет на страну НАТО

Когда РФ восстановит свои вооруженные силы, она будет способна напасть на страну-члена НАТО / © Associated Press

Россия атакует одну из стран НАТО, на это указывают объективные факторы. Вторжение может произойти раньше, чем все думали.

Такое мнение высказал Валерий Чалый — чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.).

«Враг не удержится — они полезут и атакуют напрямую одну из стран НАТО. Они сделают это не тогда, когда сами будут готовы, а тогда, когда к этому еще не будут готовы европейцы. Поэтому все размышления о 2-3 годах уже надо оставить в прошлом. Все может произойти гораздо быстрее», — отметил он.

Он также считает, что сейчас нужно активнее оказывать Украине военную поддержку, чтобы война не перекинулась дальше.

Что известно о возможном нападении РФ на НАТО

Россия продолжает наращивание сил у финских границ после окончания войны в Украине. Финские военные наблюдают умеренные приготовления к строительству инфраструктуры армии РФ вблизи общей границы.

Об этом сообщил глава стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми, пишет The Guardian.

«Как только, надеемся, закончится война в Украине, россияне начнут возвращать воевавшие в Украине войска, особенно сухопутные войска», — прогнозирует финский генерал-майор Сами Нурми.

Между тем Финляндия завершила строительство первого участка металлического барьера протяженностью 35 километров вдоль своей восточной границы с Россией. Общая протяженность ограждения достигнет 200 километров с более чем 1300 км общей границы.

В кулуарах Брюсселя, Парижа и Берлина все чаще звучит вопрос: что если война действительно придет к нам? Польша сегодня — одна из немногих стран ЕС, реально понимающая все риски. Пока остальные континенты только обсуждают угрозы, Варшава уже строит самую современную систему защиты от дронов в Европе, интегрируя радары, автоматические комплексы и передовые системы перехвата.