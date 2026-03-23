Скорее, чем все думают: Чалый сказал, когда РФ нападет на страну НАТО
Чалый предупредил опасный период для стран НАТО.
Россия атакует одну из стран НАТО, на это указывают объективные факторы. Вторжение может произойти раньше, чем все думали.
Такое мнение высказал Валерий Чалый — чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019 гг.).
«Враг не удержится — они полезут и атакуют напрямую одну из стран НАТО. Они сделают это не тогда, когда сами будут готовы, а тогда, когда к этому еще не будут готовы европейцы. Поэтому все размышления о 2-3 годах уже надо оставить в прошлом. Все может произойти гораздо быстрее», — отметил он.
Он также считает, что сейчас нужно активнее оказывать Украине военную поддержку, чтобы война не перекинулась дальше.
Что известно о возможном нападении РФ на НАТО
Россия продолжает наращивание сил у финских границ после окончания войны в Украине. Финские военные наблюдают умеренные приготовления к строительству инфраструктуры армии РФ вблизи общей границы.
Об этом сообщил глава стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми, пишет The Guardian.
«Как только, надеемся, закончится война в Украине, россияне начнут возвращать воевавшие в Украине войска, особенно сухопутные войска», — прогнозирует финский генерал-майор Сами Нурми.
Между тем Финляндия завершила строительство первого участка металлического барьера протяженностью 35 километров вдоль своей восточной границы с Россией. Общая протяженность ограждения достигнет 200 километров с более чем 1300 км общей границы.
В кулуарах Брюсселя, Парижа и Берлина все чаще звучит вопрос: что если война действительно придет к нам?