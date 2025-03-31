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Категория
Политика
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"Скоро мы забудем о переговорах": политолог о поведении Трампа и исчезновении Рубио из виду

Почему на самом деле Дональд Трамп говорит журналистам, что он недоволен Путиным.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Дональд Трамп, Рубио и переговоры

Почему Трамп говорит журналистам о своем недовольстве Путиным / © ТСН.ua

Учитывая, что президент США Дональд Трамп говорит журналистам о своем недовольстве кремлевским руководителем Владимиром Путиным, исчезновение с информационного поля госсекретаря Марко Рубио и т.д., скоро о мирных переговорах будет забыто.

Об этом в эфире " Киев 24 " сказал политолог Дмитрий Васильев.

"Трамп уже начинает говорить журналистам, что он недоволен Путиным. Марко Рубио исчез с информационного поля. У Майка Уолтса, советника по безопасности, есть проблемы с "сигнал-гейтом". Министр обороны больше сконцентрирован на Китае. У меня есть такое впечатление, что скоро мы забудем об этих переговорах", - считает Васильев.

В то же время, по его словам, Евроатлантический союз еще напомнит о себе.

Политолог считает, что Европа и США вместе покажут, что этот союз в противовес союзу Китая, России, Ирана и КНДР.

Напомним, США остановили финансирование программы по поиску похищенных РФ украинских детей . Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио.

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