"Скоро мы забудем о переговорах": политолог о поведении Трампа и исчезновении Рубио из виду

Почему Трамп говорит журналистам о своем недовольстве Путиным / © ТСН.ua

Реклама

Учитывая, что президент США Дональд Трамп говорит журналистам о своем недовольстве кремлевским руководителем Владимиром Путиным, исчезновение с информационного поля госсекретаря Марко Рубио и т.д., скоро о мирных переговорах будет забыто.

Об этом в эфире " Киев 24 " сказал политолог Дмитрий Васильев.

"Трамп уже начинает говорить журналистам, что он недоволен Путиным. Марко Рубио исчез с информационного поля. У Майка Уолтса, советника по безопасности, есть проблемы с "сигнал-гейтом". Министр обороны больше сконцентрирован на Китае. У меня есть такое впечатление, что скоро мы забудем об этих переговорах", - считает Васильев.

Реклама

В то же время, по его словам, Евроатлантический союз еще напомнит о себе.

Политолог считает, что Европа и США вместе покажут, что этот союз в противовес союзу Китая, России, Ирана и КНДР.

Напомним, США остановили финансирование программы по поиску похищенных РФ украинских детей . Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио.

Читайте также: