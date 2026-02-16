Скорого мирного соглашения между Украиной и РФ не будет — президент Чехии рассказал о дальнейшей стратегии

Петр Павел / © скриншот с видео

Президент Чехии Петр Павел не ожидает, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет подписано в ближайшее время.

Об этом он заявил в интервью Odkryto.

На вопрос, считает ли он переговоры по урегулированию войны бесполезными, Павел ответил, что результат зависит от «реалистичных ожиданий».

«Если кто-то надеялся на скорое соглашение между Украиной, европейскими странами, США и Россией, то это было наивно», — подчеркнул президент Чехии.

В то же время он отметил положительный момент. По его словам, значительная часть позиций Украины, Европы и США совпала или почти совпала, хотя за этот период звучало множество противоречивых заявлений.

По словам Павела, главным вызовом остается не согласие Украины и ее союзников, а готовность России к компромиссу.

«Москва пока не демонстрирует реальную готовность к переговорам. Она продолжает настаивать на максималистских требованиях — от ограничения Украины в сфере безопасности до территориальных претензий», — отметил чешский лидер.

Павел подчеркнул, что Украину следует поддерживать политически, экономически и финансово, чтобы она оставалась в более сильной позиции.

«История показывает: переговоры возможны только тогда, когда обе стороны находятся в относительно равных условиях. Иначе имеющая преимущество сторона заинтересована продолжать конфликт, а не искать мир», — добавил президент Чехии.

Напомним, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что истощение Фонда национального благосостояния и дефицит военного бюджета могут заставить РФ искать пути к завершению войны уже в 2026 году.

Также напомним, что потери России на фронте превысили 1,25 млн военных. По данным Генштаба, российская армия теряет в сутки 800 военных и десятки единиц техники.