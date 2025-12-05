Скороход подозревают в организации преступной схемы: депутат сделала заявление

Анна Скороход. / © УНИАН

НАБУ и САП разоблачили преступную группу, в организации которой подозревают народную депутатку. Избранница от партии "За майбутнє” Анна Скороход подтвердила, что сейчас в ее доме отбывают следственные действия.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Мне нечего скрывать, моя деятельность - на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность через принципиальную позицию", - подчеркнула депутат.

По ее словам, о дальнейшем развитии событий сообщит впоследствии.

Напомним, утром 3 декабря стало известно, что к народной депутатке, подозреваемой в организации преступной группы, НАБУ пришло с обысками. По данным СМИ, Скороход подозревают в получении крупной взятки. Задокументировано, как депутат вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов.

