Скороход подозревают в организации преступной схемы: депутат сделала заявление
Депутат заявила, мол, ей "нечего скрывать", а действия правоохранителей назвала это "прямым давлением" на оппозицию.
НАБУ и САП разоблачили преступную группу, в организации которой подозревают народную депутатку. Избранница от партии "За майбутнє” Анна Скороход подтвердила, что сейчас в ее доме отбывают следственные действия.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Мне нечего скрывать, моя деятельность - на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность через принципиальную позицию", - подчеркнула депутат.
По ее словам, о дальнейшем развитии событий сообщит впоследствии.
Напомним, утром 3 декабря стало известно, что к народной депутатке, подозреваемой в организации преступной группы, НАБУ пришло с обысками. По данным СМИ, Скороход подозревают в получении крупной взятки. Задокументировано, как депутат вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов.